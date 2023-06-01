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BBC

زيادة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق

12:25 م الخميس 01 يونيو 2023
زيادة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39655 جنيها، بزيادة 350 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39565 جنيها، بزيادة 177 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2030 جنيها، بزيادة 39 جنيها.

سوق مصراوى

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