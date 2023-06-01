انخفاض البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي و والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الجمبري والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراجع سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 140 و260 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

ارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير إلى بين 70 و170جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وزاد سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و90 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.