بلتون للتأجير التمويلي توقع اتفاق مع حسن علام العقارية بـ 500 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلنت اليوم شركة بلتون للتأجير التمويلي، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 500 مليون جنيه مع مجموعة حسن علام العقارية.

وبحسب بيان صادر للشركة اليوم، تهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى تمويل أصول شركتين تابعتين للمجموعة، وهما الشركة الدولية للسياحة والتطوير وشركة القطامية للتنمية والسياحة والتطوير العقاري.

بموجب هذه الاتفاقية، بحسب البيان، سيتم توظيف 500 مليون جنيه لتمويل مجموعة من الأصول التجارية والفندقية، علمًا بأن القيمة المذكورة موزعة بالتساوي بين الشركتين التابعتين لمجموعة حسن علام العقارية، وتمتد فترة الاتفاقية إلى سبع سنوات.

وقال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي، إن هذه الاتفاقية تساهم في توفير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لدعم الاستراتيجية التوسعية الطموحة التي تتبناها حسن علام العقارية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة شهادة واضحة لقدرة بلتون للتأجير التمويلي على تقديم حلول تمويلية ابتكارية مصممة خصيصًا لتحقيق أهداف النمو للعملاء من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقاري والضيافة.

وأضاف غنّام أن هذه الاتفاقية بداية لسلسلة أخرى من الشراكات الاستراتيجية والصفقات المثمرة التي تعقدها شركة بلتون للتأجير التمويلي.

وقال محمد علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام العقارية، إن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطط النمو ورؤية الاستراتيجية لمجموعة حسن علام العقارية، والتي تهدف إلى تنمية محفظة الأراضي والتوسع ببصمتها الجغرافية في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساهم أيضًا في ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة من خلال دعم تنفيذ توسعاتها المخططة على صعيد مختلف فئات قطاع التطوير العقاري و المشروعات المتكاملة و متعددة المكونات، التي تتجاوز بدورها المشروعات السكنية، إلى التجارية، والإدارية وكذلك الضيافة.