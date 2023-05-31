التضامن تقرر صرف 30 ألف جنيه لمتضرري حريق شارع بورسعيد بأسوان

كتبت- دينا خالد:

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند الإغاثة، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل أسرة تضررت من حادث الحريق الذى اندلع صباح اليوم فى عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وبحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، وجهت الوزيرة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث فور اندلاعه، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

وتشير عمليات الحصر المبدئي إلى تضرر كامل واحتراق 18 محلا تجاريا وكشكا و5 شقق بالأثاث داخلها دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات.