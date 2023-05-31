سعر الذهب في مصر يخسر 310 جنيهات للجرام خلال شهر مايو (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا كبيرا بنحو 310 جنيهات للجرام خلال شهر مايو الجاري بنسبة 11.7% في المتوسط.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 2340 جنيها خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء آخر أيام شهر مايو مقارنة بنحو 2650 جنيها في نهاية أبريل الماضي.

كان سعر الذهب في مصر سجل مستويات قياسية يوم 27 أبريل الماضي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21 مع زيادة الإقبال من المستهلكين على شراء وسط محدودية المعروض.

وعاد سعر الذهب في مصر للتراجع خلال شهر مايو تزامنا مع تدخل الحكومة واتخاذ قرار بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال شهر مايو الجاري، بحسب ما رصده مصراوي على مدار الشهر.