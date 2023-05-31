البورصة تهبط في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 17496 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.43%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 105.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 56.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 161.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.88% إلى مستوى 17543 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.