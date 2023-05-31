خريطة الأسعار: ارتفاع حديد عز وانخفاض اللحوم.. والذهب يعود للارتفاع

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار حديد عز اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار اللحوم الحمراء والجبن الرومي وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع بالسوق المحلي بمنتصف التعاملات لتعوض جزءا من خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأربعاء بالمزرعة

أسعار "حديد عز" تعود للصعود فوق 39 ألف جنيه للطن اليوم بالأسواق (موقع)

انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي وارتفاع الفول بالأسواق اليوم الأربعاء

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع البلطي.. سعر السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور