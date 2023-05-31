استكمالا لمباحثات المنطقة الصناعية.. وفد روسي يزور اقتصادية قناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

استقبلت الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، وفد روسي رفيع من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة التمويل الروسية، وكذلك ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة وذلك بمقر الهيئة بالعين السخنة.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء، كان في استقبال الوفد اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، واللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات الهيئة.

وفي بداية الزيارة اجتمع نائبا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات الهيئة مع رئيس الوفد الروسي وممثل مؤسسة التمويل، حيث شدد النائبان على عمق العلاقات المصرية الروسية التي تمتد لسنواتٍ في شتى المجالات.

وأشارا إلى أن تواجد الوفد هو أحد نتائج الاتفاق المبدئي على إقامة المنطقة الصناعية الروسية بكلٍّ من منطقة السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين، تمهيدًا لاستقبال الشركات والصناعات الروسية بالقطاعات الصناعية المستهدفة.

وأوضحا أن ذلك يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، والاستفادة مما تملكه المنطقة من موانئ متطورة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، ونفاذية للأسواق العالمية في ظل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تسمح للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من فتح أسواق مختلفة سواء إقليمياً كاتفاقيتي (التجارة الحرة الأفريقية والكوميسا) أو عالمياً مثل (الأفتا وميركوسور).

وقدم نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية شرحًا تفصيليًّا خلال الاجتماع عن مشروعات التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة الاقتصادية، وعرض فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة في القطاعات المستهدف توطينها بالرؤية الاستراتيجية للهيئة.

كما أجاب عن تساؤلات الحضور من ممثلي الشركات الروسية حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين، وكذا الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية لتعزيز تلك الاستثمارات.

وأجرى الوفد الروسي جولة تفقدية للموقع المحدد للمنطقة الصناعية الروسية على مساحة 500 ألف متر مربع بالعين السخنة؛ حيث تفقد الوفد المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية للتعرف على مختلف المنشآت الصناعية في نطاقه، ثم تفقد الوفد ميناء العين السخنة ومستجدات التطوير به لتحويله لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر.

فيما اصطحب نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية الوفد الروسي في جولة تفقدية بشرق بورسعيد لموقع المشروع الخاص بالمنطقة الروسية الصناعية المقرر أن تكون المرحلة الأولى منها على مساحة مليون متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة.

وخلال الجولة تم التعريف بأهم المطورين الصناعيين الذين يعملون داخل شرق بورسعيد، فضلًا عن المشروعات القائمة بالفعل وأعمال التطوير الجارية والتوسعات التي تشهدها المنطقة الصناعية.

وتعد المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بكلٍّ من السخنة وشرق بورسعيد، أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا، كما أن وجودها حول قناة السويس يمنحها موقعًا استراتيجيًّا في منطقة واعدة وقريبة من أهم مجرى ملاحي عالمي وموانئ جاهزة لتصدير واستيراد مختلف السلع والمنتجات، ويتيح التواصل مع الأسواق الأفريقية والإقليمية، وفقا للبيان.

وعلى جانبٍ آخر تستفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الشراكة مع المنطقة الروسية في توطين الصناعات وتوفير فرص العمل ونمو حركة التجارة بالموانئ التابعة لها، بحسب البيان.