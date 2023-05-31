ارتفاع البلطي.. سعر السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفض أسعار كيلو البوري والجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و74 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و95 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و250 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري الصغير إلى بين 60 و160 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و86 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.