سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقا.

كان سعر جرام الذهب انخفض في تعاملات الصباح بنحو 20 جنيها مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

زادت سعر الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجعت سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1957 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الأربعاء، بتراجع بنسبة 0.11% دولار، عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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