الضرائب: ورش عمل أسبوعية للملزمين بمنظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات

كتب- مصطفى عيد:

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية (المرحلة الفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والذي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 يونيو 2023.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم، ذكر توفيق أنه سيتم عقد هذه الورش يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى تاريخ الإلزام، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

وأوضح أن تنظيم المصلحة لهذه الورش، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

كانت مصلحة الضرائب ألزمت 100 جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو الجاري (كمرحلة فرعية أولى) ضمن تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة، كما سيتم إلزام 200 جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023 (كمرحلة فرعية ثانية).

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 175 لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية (المرحلة الفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من 15 يونيو، بضرورة حضور ورش العمل، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش.

وأشار إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة، موضحًا أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات (فريق IT) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر (16395) ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 2، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم.