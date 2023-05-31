تفاصيل منحة ألمانية بـ ملايين يورو لتنفيذ مشروع "دعم الحكومة الإلكترونية"

كتب- علاء حجاج:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر (GIZ) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة "InnoPA" بمنحة قيمتها 8 مليون يورو من إجمالي 17.5 مليون يورو.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الاتصالات والتعاون الدولي اليوم، يستهدف المشروع دعم الابتكار في التحول الرقمي، وتعزيز الحكومة الإلكترونية، ويتضمن التعاون في إنشاء معمل لتطوير تطبيقات في مجال الخدمات الحكومية.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وبموجب الاتفاقية؛ سيتعاون الجانبان في دعم الإطار التنظيمي وتنسيق التحول الرقمي والإدارة الفعالة للمساعدات الإنمائية الرسمية، وكذلك تنسيق التحول الرقمى للإدارة العامة، وتحسين إدارة الموارد البشرية الإلكترونية، فضلا عن تعزيز الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدم، وإنتاج أشكال ومنتجات مبتكرة للإدارة العامة.

وقال وزير الاتصالات إن توقيع اتفاقية بشأن تنفيذ مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة يمثل إحدى الخطوات البارزة في التعاون البناء بين مصر وألمانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي تماشيا مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز المعاملات الرقمية في كافة مناحي الحياة، ولتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية تعتمد على بنية تحتية قوية وآمنة لضمان تقديم خدمات الحكومة بأحدث التكنولوجيات المتقدمة، والتأكد من توفير هذه الخدمات المتكاملة عالية الجودة بكفاءة وفعالية للمواطن من خلال القنوات الرقمية.

وأوضح طلعت أنه سيتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إنشاء معمل الابتكار الحكومي بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة الذي سيتم من خلاله دعوة الشركات الناشئة للإبداع في مجال تطوير تطبيقات بقطاع الخدمات الحكومية لتقديمها للمواطنين بشكل ميسر؛ معربا عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع "الحكومة الإلكترونية والابتكار" يستهدف دعم إصلاح منظومة الخدمة المدنية، وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية.

وأضافت أنه في ضوء التعاون طويل الأمد مع الجانب الألماني فإن محفظة التمويلات الإنمائية تسجل نحو 1.6 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الابتكار والحكومة الإلكترونية.

وذكرت المشاط أن مشروع الحكومة الإلكترونية يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع في الاستثمارات في الابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة رؤية مصر 2030، لتعزيز الشمول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء القدرات وتشجيع الابتكار.