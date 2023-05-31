انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي وارتفاع الفول بالأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار اللحوم الطازجة والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.15 جنيه، بانخفاض 46 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.39 جنيه، بارتفاع 1.07 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.87 جنيه، بارتفاع 14 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.42 جنيه، بانخفاض 88 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.58 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.11 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 47.71 جنيها، بارتفاع 65 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.89 جنيه، بارتفاع 64 قرشا.

البيض البلدي (بيضة): 4.16 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 301.23 جنيه، بانخفاض 2.47 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 84.12 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.97 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.16 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 90.51 جنيه، بانخفاض 16 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 178.52 جنيه، بانخفاض 1.73 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.7 جنيه، بارتفاع 91 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.29 جنيه، بانخفاض 89 قرشا.