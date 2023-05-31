أسعار "حديد عز" تعود للصعود فوق 39 ألف جنيه للطن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 39304 جنيهات، بزيادة 114 جنيها.
سعر طن حديد عز: 39387 جنيها، بزيادة 1093 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1990 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.
سوق مصراوى
-
أفضل اكسسوارات نسائية مطلية بالذهب بأسعار تبدأ من 64 جنيهاتفاصيل
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أحدث موديلات ملابس المنزل والنوم للنساء للصيف تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل طريقة لعمل كريب الشيكولاته بأقل تكلفة في المنزلتفاصيل
-
أفضل حمام كريم لعلاج الشعر التالف بأسعار تبدأ من 40 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: