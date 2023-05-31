أسعار "حديد عز" تعود للصعود فوق 39 ألف جنيه للطن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39304 جنيهات، بزيادة 114 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39387 جنيها، بزيادة 1093 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1990 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.