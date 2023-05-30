"برازيلي وهندي".. الركود يدفع أسعار اللحوم المستوردة إلى الهبوط بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة تراجعت في الأسواق بنحو 15 جنيها للكيلوجرام، خلال الشهر الجاري، مقارنة بمستوياتها في أبريل الماضي.

وأضاف النواوي، لمصراوي، أن أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق بين 212 و225 جنيها للكيلو باختلاف القطعية وذلك للنوع البرازيلي، مقابل بين 230 و240 جنيها الشهر الماضي، أما النوع الهندي يتراوح بين 185 و195 جنيها باختلاف القطعيات، مقابل بين 200 و210 جنيهات، حيث أقل سعر يكون للهندي وأعلى سعر للبرازيلي.

وأرجع النواوي السبب وراء انخفاض الأسعار، إلى قلة الطلب على اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما أدى إلى حالة ركود في سوق اللحوم المجمدة والطازجة، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وشهدت أسعار اللحوم المستوردة ارتفاعات كبيرة الأشهر الماضية، قبل أن تنخفض الشهر الجاري، لعدة أسباب أهمها قلة المعروض من اللحوم المستوردة بسبب قلة الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث يتم استيراد اللحوم بالدولار، وهو ما رفع تكلفة المنتج النهائي.

كان البنك المركزي أصدر قرارًا في فبراير من العام الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في شهر يناير الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.

وشهد سعر صرف الجنيه هبوطا كبيرا منذ مارس 2022، وارتفع سعر الدولار بنسبة تجاوزت 96% ليقترب مستواه في البنوك من مستوى 31 جنيها مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس من العام الماضي.