"إيديتا" تقرر الاستحواذ على "فانسي فودز" في صفقة بقيمة 380 مليون جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

وافق مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية على الاستحواذ على كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية بقيمة 380 مليون جنيه.

وأوضحت إيديتا، في بيان مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، أن عملية الاستحواذ على "فانسي فودز" ستكون من خلال شركة إيديتا و/أو شركاتها التابعة لها.

وتتضمن قيمة الاستحواذ مبلغ شراء أسهم شركة فانسي فودز بقيمة إجمالية للأسهم 99 مليون جنيه، والمتبقي يمثل مبلغ تسوية مديونيات تلك الشركة بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري مساهمين، وفقا لبيان إيديتا.

وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس قطاع التمويل ورئيس القطاع المالي "منفردين" في تحديد كيفية تسوية مديونيات فانسي فودز، وذلك بعد شراء الأسهم المزمع إبرامه مع مساهمي الشركة المستهدفة، بحسب البيان.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

وشركة فانسي فودز هي شركة للصناعات الغذائية تصنع منتجات مخبوزات طازجة ومخبوزات يعاد تصنعها مرة أخرى، وفقا لموقع الشركة.