خريطة الأسعار: انخفاض حديد عز واللحوم وارتفاع البيض.. والذهب يعوض خسائره

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار حديد عز اليوم الثلاثاء، كما انخفضت أسعار العدس واللحوم الحمراء مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للارتفاع بالسوق المحلي بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح، كما شهدت أسعار البيض بأنواعه ارتفاعا جماعيا.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع جماعي لأسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

هبوط كبير بسعر "حديد عز" اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع المكرونة والجمبري.. سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الأرز المعبأ بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يمحو خسائر الصباح ويصعد بمنتصف التعاملات