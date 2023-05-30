السعودية تخطط لتخفيضات ضريبية مدتها 20 عاما لهؤلاء المستثمرين وتوضح السبب

القاهرة- مصراوي:

قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن المملكة تعمل على توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، حيث ستقوم بعمل تخفيضات ضريبية لمدة 20 عاماً حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل، بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وذكر الجدعان، في جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، أن المملكة ستوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاءً دائماً من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية.

وأوضح أن ذلك يؤكد أن رحلة رؤية السعودية 2030 والتي بدأت قبل 7 سنوات تمضي في الطريق الصحيح، حيث تشهد السعودية نمواً وزخماً إضافة إلى ثقة القطاع الخاص.

وأشار المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي إلى أن أحد الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية هي الإعفاء من متطلبات السعودة، مقارنة بالاقتصاد الأساسي.

وقال الراجحي، ضمن جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، إن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها، الهدف منها هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى المملكة.

وذكر المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي أن المملكة تستهدف أن تكون من ضمن الأمم الأولى اقتصادياً، مبيّناً أنها حققت نتائج إيجابية منذ بدء تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وأضاف، في كلمته خلال المنتدى، أن المؤشرات الأولية توضح أن عوائد القطاع غير النفطي مستمرة في تحقيق النمو، موضحا أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستساعد في التحول والانتقال إلى الابتكار وتعزيز القدرات على جذب الشركات العالمية إلى المملكة وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي وإيجاد قيمة ضخمة للمستثمرين.

وأوضح الفالح أن الجيل الجديد من المناطق الاقتصادية الخاصة يُستخدم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل انتقائي وسلاسل الإمداد المستهدفة.

وقال إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عائدات الاقتصاد غير النفطي مستمرة بنفس وتيرة النمو التي كانت في عام 2022. وأوضح أن تكوين رأس المال في الاقتصاد السعودي يتم بقيادة القطاع الخاص، وليس بقيادة المشروعات الحكومية مثلما كان الوضع سابقاً.