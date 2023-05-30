شعبة الدواجن: تراجع في أسعار العلف يصل إلى 3 آلاف جنيه للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار العلف تراجعا بين ألف جنيه و3 آلاف جنيه خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، وفقا لقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" هبط إلى بين 23800 جنيه و24 ألف جنيه الأسبوع الجاري مقابل 27 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مكونات الأعلاف خلال الأيام الأخيرة، حيث أن متوسط سعر طن الذرة الصفراء انخفض إلى بين 13500 جنيه و14 ألف جنيه الأسبوع الجاري مقابل 14800 جنيه و15 ألف جنيه الأسبوع السابق، كما هبط متوسط سعر طن الفول الصويا إلى 35 ألف جنيه مقابل سعر يتراوح بين 37 و38 ألف جنيه.

وأشار السيد إلى أن تراجع أسعار مكونات الأعلاف يعود إلى وفرة المعروض وتراجع الطلب على الشراء، بالإضافة إلى طرح الذرة الصفراء بالبورصة السلعية بسعر أقل من الأسواق للطن بما دفع المستوردين لخفض سعر الطن بالأسواق.

وانخفض سعر طن الذرة الصفراء في البورصة السلعية الأسبوع الجاري إلى بين 12600 و12800 جنيه مقابل 13600 و13800 جنيه الأسبوع السابق، حسبما ذكر رئيس الشعبة، لمصراوي.

وشهدت أسعار خامات العلف ارتفاعات متتالية وقياسية خلال الأشهر الماضية، نتيجة أزمة تكدس كميات كبيرة منها بالموانئ بما أدى إلى نقص المعروض بالأسواق، واشتكى مربو الدواجن خلال الأشهر الماضية من أزمة العلف قبل أن تبدأ الحكومة في ديسمبر الماضي بالإفراج المتتابع عن الكميات المحجوزة منه.