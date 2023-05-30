سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يمحو خسائر الصباح ويصعد بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1553 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2330 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2663 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1951 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة بنحو 8.1 دولار بنسبة 0.42% عن مستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سوق مصراوى
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