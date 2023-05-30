انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البصل والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والبامية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس الاثنين، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل ارتفعت أسعار الملوخية والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 8 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض 50 قرشا.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 20 و24 جنيها، بانخفاض جنيه.

ورق العنب البناتي بين 12 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 10 و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 و15 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.