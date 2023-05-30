هبوط كبير بسعر "حديد عز" اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر طن حديد عز بأكثر من 1800 جنيه في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما هبط سعر طن الحديد الاستثماري والأسمنت.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 39190 جنيها، بتراجع 106 جنيهات.
سعر طن حديد عز: 38293 جنيها، بتراجع 1870 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1995 جنيها، بتراجع 34 جنيها.
سوق مصراوى
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