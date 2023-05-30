أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
شهد متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الثلاثاء، تراجعا في الأسواق مقارنة بمستواه أمس ليسجل نحو 83.94 جنيه، بانخفاض 32 قرشا، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.13 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 94.74 جنيه بحد أقصى.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.
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