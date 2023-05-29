تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 29 مايو

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الاثنين نحو 2630 جنيها بتراجع 29 جنيها عن السعر أمس، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2657 جنيها بتراجع 36 جنيها عن السعر أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2325 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1993 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 18600 جنيه.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت بمنتصف مايو الجاري، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.