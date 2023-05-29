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صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:18 م الإثنين 29 مايو 2023
صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47% إلى مستوى 17211 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.23%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 50.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 32.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين صافي بيع بقيمة 83.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.52% إلى مستوى 17131 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

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