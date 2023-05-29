خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض واللحوم والزيت وتراجع الذهب والطماطم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيض البلدي والعدس والزيت اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما واصل الذهب في مصر تراجعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

13 جنيها زيادة في سعر كرتونة البيض البلدي خلال آخر 3 أيام

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

زيادة جديدة بأسعار "حديد عز" اليوم.. والطن يتجاوز 40 ألف جنيه بالأسواق

انخفاض الطماطم وزيادة البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري والبوري.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع أسعار الزيت والعدس بالأسواق اليوم و10 جنيهات زيادة باللحوم (موقع رسمي)

بعد تراجع الصباح.. هبوط جديد بسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات