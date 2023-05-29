ارتفاع أسعار الزيت والعدس بالأسواق اليوم و10 جنيهات زيادة باللحوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الزيت والعدس المعبأ واللحوم الطازجة والأرز السائب والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.51 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.67 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.67 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.96 جنيه، بارتفاع 1.22 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.47 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.16 جنيه، بارتفاع 66 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.21 جنيها، بارتفاع 1.57 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.72 جنيه، بارتفاع 2.2 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.21 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.34 جنيه، بارتفاع 10.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 84.26 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 29.13 جنيه، بارتفاع 1.69 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.72 جنيه، بارتفاع 96 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 91.36 جنيه، بارتفاع 69 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 180.95 جنيه، بارتفاع 4.1 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.77 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 28.02 جنيه، بارتفاع 68 قرشا.