انخفاض الجمبري والبوري.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك المكرونة والسبيط والكاليماري والجمبري والبوري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و72 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و80 جنيها، بانخفاض 25 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و250 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وتراجع سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و90 جنيها، بانخفاض جنيهين.