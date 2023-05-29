انخفاض الطماطم وزيادة البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والباذنجان البلدي والبامية وورق العنب البناتي، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس الأحد، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل انخفضت أسعار الطماطم والكوسة والفلفل الحامي والخيار الصوب والملوخية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 8.5 جنيه و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 20 و25 جنيها، بارتفاع جنيهين.

ورق العنب البناتي بين 12 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.