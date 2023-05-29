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زيادة جديدة بأسعار "حديد عز" اليوم.. والطن يتجاوز 40 ألف جنيه بالأسواق

11:06 ص الإثنين 29 مايو 2023
زيادة جديدة بأسعار "حديد عز" اليوم.. والطن يتجاوز 40 ألف جنيه بالأسواق

حديد عز

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39296 جنيها، بتراجع 123 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40164 جنيها، بزيادة 521 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2030 جنيها، بتراجع 13 جنيها.

سوق مصراوى

حديد عز اسعار حديد عز الحديد الاستثماري الأسمنت الرمادي

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