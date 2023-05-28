وزير الاتصالات يفتتح مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة

كتب - علاء حجاج:

افتتح اليوم الأحد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، والذي يأتي نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والمحافظة

وقالت وزارة الاتصالات، في بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتجهيز مركز إبداع مصر الرقمية بالوادي الجديد بالبنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها لتنفيذ الخطط والبرامج والخدمات التدريبية المختلفة.

وشهد الوزير عرضا تقديميا عن دور كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات كجزء من أعمال مركز إبداع مصر الرقمية بالوادي الجديد؛ حيث تم تصميم البرامج التدريبية التي يقدمها المركز على النحو الذي يتسق ويرتبط بالهوية الثقافية والاقتصادية لأبناء المحافظة، وتتضمن برامج للتسويق الإلكتروني بما يخدم أعمال الترويج لما تقدمه المحافظة من منتجات، وبرامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مشروعات المحافظة واحتياجاتها للكوادر في هذا المجال، بالإضافة إلى برامج البنية التحتية والدعم الفنى كونها تعد ركيزة أساسية لكل المشروعات الجديدة في المحافظة.

وفي سياق متصل؛ افتتح وزير الاتصالات ومحافظ الوادي الجديد البوابة الجغرافية بديوان عام المحافظة، كما تفقدا أعمال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لربط مجمع 30 يونيو الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار طلعت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الوادي الجديد والتي تمثل مختلف محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية تشمل الإنترنت الثابت، وخدمات إنترنت واتصالات المحمول، ومكاتب البريد.

وذكر أنه تم إقامة 18 برج محمول بالمحافظة ومستهدف إقامة 70 برجا آخر خلال العام الجاري؛ كما أنه مستهدف تغطية كل القرى والمراكز التابعة للمحافظة وجاري دراسة تغطية الطرق المختلفة المؤدية للمحافظة؛ كذلك تم الانتهاء من تطوير 40 مكتب بريد من إجمالي 48 مكتب بريد بالمحافظة كما تم تزويد مكاتب البريد بعدد 41 ماكينة صراف آلي.

وأضاف الوزير أنه في إطار تنفيذ مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى حياة كريمة تم الانتهاء من مد 12 قرية بشبكة كابلات الألياف الضوئية من مستهدف 26 قرية بالمحافظة بهدف توصيل الإنترنت الثابت لها، كما يتم تنفيذ برامج لتدريب المواطنين من أهالى قرى حياة كريمة على المهارات الرقمية.

وشهد وزير الاتصالات ومحافظ الوادي الجديد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطني المحافظة لتنمية القدرات الرقمية للأسر الأكثر احتياجاً، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم.