خريطة الأسعار: انخفاض اللحوم وارتفاع الدواجن والبيض.. والذهب يعوض خسائره

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد، وفي المقابل ارتفع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والبلدي اليوم الأحد في المزرعة

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

انخفاض البصل والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض السبيط والكابوريا.. سعر السمك اليوم الأحد في سوق العبور

موقع رسمي: أسعار اللحوم تنخفض 30 جنيها للكيلو بالأسواق اليوم الأحد

عودة للزيادة.. سعر الذهب اليوم بمصر يعوض خسائر الصباح بمنتصف التعاملات