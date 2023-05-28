الاتصالات والوكالة الألمانية توقعان بروتوكولا لدعم الحكومة الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة والذي تشرف على تنسيقه وزارة التعاون الدولي.

وبحسب بيان من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم الأحد، يهدف المشروع إلى وضع الخطوات الأولية لإتاحة إدارة عامة رقمية مبتكرة في مصر، تتمحور حول تلبية احتياجات المواطن.

ويتبع المشروع نهج متعدد الأوجه للعمل على الإدماج الرقمي وتنفيذ إصلاحات إدارية شاملة، والذي يتضمن: التنسيق الاستراتيجي وتطوير السياسات المتعلقة بالرقمنة، تعزيز إدارة الموارد البشرية وبناء هيكل الموظف الرقمي المتكامل، تطوير مهام سير العمل وتوحيد معايير العمليات لتحسين كفاءة الخدمات العامة الرقمية، وتطوير الأسس المؤسسية لإدارة الابتكار في القطاع العام والقطاع التكنولوجي الحكومي.

وحضر توقيع البروتوكول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر الدكتور الاكساندار سوليجا، رئيس مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة السيدة مانيجا جارديزي.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار هو وثبة جديدة على مضمار مصر الرقمية، والتعاون البناء ما بين الحكومة الألمانية والمصرية.

وأوضح طلعت، أن خطوات تنفيذ المشروع تتضمن العديد من الأنشطة، منها إنشاء معمل الإبداع الحكومي.

وأضاف الوزير، أن الوزارة وقعت اتفاقية لإنشاء معمل للإبداع في مجال التطبيقات الحكومية يهدف إلى إقامة حاضنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في ابتكار تطبيقات جديدة، لتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر للمواطنين.

و قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن اتفاقيات أخرى، تفيد أكثر من وزارة، ودورنا يكمن في تجميع الاستراتيجيات الوطنية، والنظر في التكامل ما بين شركاء التنمية سواء الثنائيين، أو متعددة الأطراف.

وأوضح الدكتور الكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (جي. أي. زد) نيابة عن الحكومة الألمانية؛ أن هذة الاتفاقية تؤكد الثقة والتعاون في ضوء الأهداف والاهتمامات المشتركة التي تجمع بين الحكومتين المصرية والألمانية؛ مؤكدا على أهمية المباحثات التى عقدها وزير الاتصالات أثناء زيارته إلى ألمانيا هذا الشهر.