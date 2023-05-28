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رسميا.. بيع الشريحة الثانية من حصة الـ 10% من أسهم المصرية للاتصالات

01:40 م الأحد 28 مايو 2023
رسميا.. بيع الشريحة الثانية من حصة الـ 10% من أسهم المصرية للاتصالات

البورصة المصرية

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كتب- علاء حجاج:

أعلنت البورصة المصرية اليوم، أنه تم تنفيذ بيع الشريحة الثانية من حصة الـ 10% المباعة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات.

وكشفت البورصة المصرية اليوم عن بيع عدد 8.4 مليون سهم بحصة تقدر بـ 0.5% من إجمالي أسهم الشركة بقيمة إجمالية 196.2 مليون جنيه.

كانت الشريحة الثانية المقدرة بـ 0.5% من إجمالي أسهم المصرية للاتصالات تم طرحها للعاملين بالشركة.

كانت وزارة المالية- التي تعد المالك النهائي لحصة الحكومة في المصرية للاتصالات- أعلنت منتصف الشهر الجاري الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وبحسب بيان سابق من الوزارة، تبلغ الشريحة الأولى 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما تبلغ الشريحة الثانية 0.5% من إجمالي الأسهم والتي تم طرحها للعاملين.

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