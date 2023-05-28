موقع رسمي: أسعار اللحوم تنخفض 30 جنيها للكيلو بالأسواق اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار اللحوم الطازجة واللبن المعبأ والجبن الرومي وزيت الذرة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ والدواجن الطازجة والجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.39 جنيه، بارتفاع 96 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.72 جنيه، بارتفاع 1.06 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.49 جنيه، بارتفاع 69 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.12 جنيه، بانخفاض 55 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.35 جنيه، بارتفاع 69 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.5 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 46.64 جنيها، بانخفاض 27 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.7 جنيه، بانخفاض 1.04 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.33 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 296 جنيها، بانخفاض 30.5 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 84.37 جنيه، بارتفاع 2.81 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 35.76 جنيه، بانخفاض 64 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 90.67 جنيه، بارتفاع 2.05 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 176.94 جنيه، بانخفاض 6.08 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20 جنيه، بارتفاع 30 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.34 جنيه، بانخفاض 1.33 قرشا.