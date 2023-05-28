انخفاض السبيط والكابوريا.. سعر السمك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و270 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري ليتراوح بين 72 و92 جنيها.