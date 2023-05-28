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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

11:31 ص الأحد 28 مايو 2023
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39420 جنيها، بتراجع 150 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39643 جنيه، بزيادة 278 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2043 جنيها، بزيادة 17 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مركز معلومات مجلس الوزراء

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