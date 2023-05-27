صندوق ديستربتك ينوي استثمار 5 ملايين دولار في 4 شركات تكنولوجيا خلال 2023



كتب- علاء حجاج:

قال محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق ديستربتك للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن الصندوق يتوقع استثمار مبلغ يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار في 4 شركات مصرية جديدة خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدها الصندوق مؤخرا للإعلان عن تطورات عمله.

وذكر عكاشة أن عدد الشركات الناشئة التي استثمر بها الصندوق حتى الآن يصل إلى 14 شركة ويخطط للوصول إلى 28 شركة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلي أن "ديستربتك" نجح خلال المرحلة الماضية في التخارج من شركة واحدة هي "فاتورة".

وعن أحدث استثمارات الصندوق، قال إنه تم ضخ استثمار جديد في شركة "وايد بوت" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي تعمل بالسوقين المحلية والسعودية وتعد أحد شركاء مجموعة ميتا لتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتابع أن قيمة محفظة الصندوق تقدر حاليا بنحو 36 مليون دولار مقارنة بـ 25 مليون دولار في فبراير 2022، موضحا أن قائمة المساهمين في ديسربتيك تتضمن مؤسسة التمويل الدولية IFC، و"بروباركو" الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بواقع 5 ملايين دولار لكل واحدة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات وصندوق أفانز منارة، بخلاف صناديق أخرى من دول الخليج وجنوب أفريقيا ومدغشقر.

وذكر أنه تم استثمار 40% من حجم تمويلات الصندوق في نوعين من الشركات الناشئة أولهما شركات تكنولوجيا مالية fintech، وآخرين fintech enabled، والتي ترتكز على تطوير وبناء منصات تكنولوجيا مالية لخدمة قطاعات متخصصة مثل الزراعة والصحة.

وقال إن أجل استثمار الصندوق في الشركة الناشئة الواحدة يتراوح بين 5 و7 سنوات، ويتم التخارج بناءً على الفرصة الاستثمارية المناسبة والقيمة المطروحة.

وأضاف أن ديستربتك يستهدف تحقيق من 3 إلى 4 مرات عائدا على الاستثمار خلال 10 سنوات هي عمر الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق يستثمر مقابل الاستحواذ على حصة أقلية تتراوح نسبتها بين 5 و10%.

وقال إن الصندوق يشترط توافر مجموعة من المعايير في الشركات الناشئة منها وجود خبرات سابقة لدى المؤسسين، وقدرتهم على إقناع المستثمرين، وتطوير أفكار إبداعية تمثل قيمة مضافة للسوق.