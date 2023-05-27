"سي أف أي" المالية تطلق أعمالها بمصر وتعتزم إنشاء بنك استثمار

كتب- علاء حجاج:

أطلقت مجموعة "سي أف أي" المالية لتكنولوجيا التداول عبر الإنترنت والمنتجات المالية متعددة الأصول، أول عملياتها في مصر من خلال شركة الاعتماد المالي الاستثماري لتداول الأوراق المالية، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم السبت.

وقالت الشركة إنها ستقدم مجموعة من خدمات الوساطة في البورصة، وتتيح لعملائها إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق ومنتجات استثمارية مختلفة، بالإضافة إلى تزويدهم بتقارير وتحليل فنية يومية وندوات تعليمية مجانية عبر أحدث المنصات تكنولوجية.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الناشئة لتقديم خدماتها المالية المتنوعة لعدد أكبر من العملاء، وتعزيز انتشارها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلنت اعتزامها خلال الفترة المقبلة الحصول على رخص جديدة لتصبح بنك استثمار متكاملا عبر إضافة أنشطة إدارة الأصول والاستشارات المالية، وأمناء الحفظ والترويج، وتغطية الاكتتابات.

وسبق الإطلاق الرسمي لخدمات مجموعة سي أف أي المالية، إتمام الاستحواذ على شركة المحروسة لتداول الأوراق المالية، وتغيير اسمها لتصبح الاعتماد المالي الاستثماري لتداول الأوراق المالية Credit Financier Invest Limited- CFI Egypt، وزيادة رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وقال هشام منصور، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة سي أف أي، إن السوق المصري يعد سوقًا رئيسيًا في المنطقة، وتتطلع الشركة إلى الفرص التي تنتظر المستثمرين المصريين الذين يرغبون في الوصول إلى الأسواق والاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سي أف أي مصر، سامح العزب، إن دخول مجموعة سي أف أي المالية للسوق المصري، تعتبر رسالة طمأنة لثقة المستثمرين في الخارج بالإمكانيات والفرص الواعدة محليًا، وحرص الإدارة على انضمام مصر لقائمة الأسواق التي تمتلك فروعًا بها.

وأضاف أن المجموعة ستسهم في استقطاب مستثمرين من خلال فروعها بالخليج وأوروبا للبورصة المصرية، التي تتميز بتنوع الأوراق المالية المقيدة، وبمضاعف ربحية مغرٍ، علاوة على خطط حكومية لطرح حصصٍ من شركات مملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة مما يسهم في تعميق وتوسيع السوق.

وتعد مجموعة سي أف أي المالية مزود تداول عالميا، ولديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة، وتملك شركات مرخصة في لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، وبورت لويس وغيرها، وفقا للبيان.