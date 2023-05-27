خريطة الأسعار: ارتفاع حديد عز وانخفاض الأرز.. والذهب يفقد بعض مكاسبه
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار حديد عز اليوم السبت، كما زادت أسعار اللحوم الحمراء وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للانخفاض بالسوق المحلي بعد ارتفاعات في تعاملات الصباح.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
ارتفاع أسعار البيض الأبيض والبلدي اليوم السبت في المزرعة
أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت (موقع رسمي)
أسعار "حديد عز" ترتفع في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)
ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت
ارتفاع السبيط والكاليماري.. سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور
ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الأرز المعبأ في الأسواق اليوم السبت
بعد ارتفاع صباحي كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بمنتصف التعاملات
سوق مصراوى
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