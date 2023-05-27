إعلان

BBC

خريطة الأسعار: ارتفاع حديد عز وانخفاض الأرز.. والذهب يفقد بعض مكاسبه

03:16 م السبت 27 مايو 2023
خريطة الأسعار: ارتفاع حديد عز وانخفاض الأرز.. والذهب يفقد بعض مكاسبه

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار حديد عز اليوم السبت، كما زادت أسعار اللحوم الحمراء وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للانخفاض بالسوق المحلي بعد ارتفاعات في تعاملات الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والبلدي اليوم السبت في المزرعة

أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار "حديد عز" ترتفع في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع السبيط والكاليماري.. سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الأرز المعبأ في الأسواق اليوم السبت

بعد ارتفاع صباحي كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار الأرز حديد عز أسعار اللحوم الحمراء مركز معلومات مجلس الوزراء أسعار الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

"سي أف أي" المالية تطلق أعمالها بمصر وتعتزم إنشاء بنك استثمار
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

بدائل الثانوية العامة| راتب 150 دولارا.. تفاصيل الالتحاق بمدرسة "ظهر" للتكنولوجيا التطبيقية