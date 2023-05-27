"التأمينات الاجتماعية" تشارك في المنتدى الأفريقي للضمان الاجتماعي

كتبت- دينا خالد:

شاركت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار والذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا" بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي بمشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية وبمشاركة 47 هيئة تأمينات اجتماعية وضمان اجتماعي.

وقال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أثناء استعراض التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بمصر، إن القيادة السياسية في مصر تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها وتعمل على إتاحة كافة سبل الدعم اللامحدود لتطوير هذا الملف منذ عام 2014.

وتابع عوض، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مشاركتها الأولى في المسابقة التي تنظمها " الإيسا " قد حصدت جائزة التميز الخاصة بالابتكار وشهادة التقدير مع تنويه خاص في موضوع تحسين المعاشات في وقت الأزمات.

وأضاف عوض، أن الهيئة حصلت على أربع شهادات تقدير في موضوعات الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، وميكنة المدفوعات والمصروفات، وميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية، والإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

ويذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نجحت في تحقيق منظومة الشمول المالي لكافة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم ما يقارب 11 مليون مواطن.