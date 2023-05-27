بعد ارتفاع صباحي كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 10 جنيهات للجرام، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

كان سعر الذهب اليوم في مصر ارتفع بنحو 40 جنيها للجرام مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة، قبل أن يفقد بعض مكاسبه في منتصف التعاملات ليصبح صافي الارتفاع خلال اليوم حتى الآن 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1580 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2031 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2370 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2709 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا



اليوم وغدا عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1946.46 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع بنحو 5.05 دولار بنسبة 0.26% عن مستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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