ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الأرز المعبأ في الأسواق اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة واللحوم الطازجة واللبن المعبأ، في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس والأرز المعبأ.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 25.43 جنيه، بانخفاض 1.43 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 36.66 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 20.8 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 60.18 جنيه، بانخفاض 3.12 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 19.66 جنيه، بانخفاض 10 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.9 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.91 جنيها، بارتفاع 91 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.74 جنيه، بارتفاع 3.66 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.2 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 326.5 جنيه، بارتفاع 7.54 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 81.56 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.2 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 36.4 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 88.62 جنيه، بانخفاض 55 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 183.02 جنيه، بانخفاض 34 قرشا.

لتر اللبن السائب: 19.7 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 28.67 جنيه، بارتفاع 1.21 قرشا.