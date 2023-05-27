ارتفاع السبيط والكاليماري.. سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 140 و280 جنيها، بارتفاع 40 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها، بارتفاع 40 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري ليتراوح بين 66 و90 جنيها.