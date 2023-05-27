ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 4.25 و5.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 20 و24 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.