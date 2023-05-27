أسعار "حديد عز" ترتفع في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار حديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر الحديد الاستثماري، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39569 جنيهت، بانخفاض 207 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 39365 جنيها، بارتفاع 587 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2026.58 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.