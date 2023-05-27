إعلان

BBC

أسعار "حديد عز" ترتفع في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

10:46 ص السبت 27 مايو 2023
أسعار "حديد عز" ترتفع في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

حديد عز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار حديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر الحديد الاستثماري، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39569 جنيهت، بانخفاض 207 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 39365 جنيها، بارتفاع 587 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2026.58 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

سوق مصراوى

أسعار حديد عز مركز معلومات مجلس الوزراء أسعار الحديد والأسمنت

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

كيلو اللحوم بـ195 جنيها..الشراء من هذه الأماكن اعتبارا من اليوم- اضغط للتفاصيل