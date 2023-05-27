إعلان

BBC

أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت (موقع رسمي)

10:34 ص السبت 27 مايو 2023
أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، وزاد متوسط سعر الكيلو بنحو 37 قرشا مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 81.56 جنيه للكيلو، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.29 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 90.31 جنيه بحد أقصى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارهما.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

أسعار "حديد عز" ترتفع في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market