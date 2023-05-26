سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع والجرام يقفز 20 جنيهًا

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للارتفاع وقفز سعر الجرام 20 جنيها بحلول التعاملات المسائية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2005 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1947 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية الجمعة، بارتفاع بنحو 0.29% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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