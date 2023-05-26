إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع والجرام يقفز 20 جنيهًا

04:47 م الجمعة 26 مايو 2023
سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع والجرام يقفز 20 جنيهًا

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للارتفاع وقفز سعر الجرام 20 جنيها بحلول التعاملات المسائية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2005 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1947 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية الجمعة، بارتفاع بنحو 0.29% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اضغط هنا

سوق مصراوى

سعر الجرام سعر الذهب الذهب عيار 18 عيار 21 عيار 24 عيار 14

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

عاجل..الأرصاد تكشف سبب الغيوم واختفاء أشعة الشمس