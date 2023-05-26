زيادة تصل لـ 2000 جنيه للطن.. لماذا ترتفع أسعار الفول في الأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفول البلدي والمستورد بين 1500 جنيه وألفي جنيه للطلن باختلاف نوعه، خلال الفترة الماضية باللأسواق، وفقا لقول عزيز عزت عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وبحسب عزت، فإن سعر طن الفول المستورد ارتفع حاليا إلى 23 ألف جنيه في سوق الجملة مقابل 21500 جنيه قبل الزيادة، كما صعد سعر طن الفول البلدي إلى 27 ألف جنيه للطن مقابل 25 ألف جنيه قبل الزيادة.

وأوضح عزت أن زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع الطلب وتراجع المعروض بالأسواق.

عن أسعار الفول حاليا بالأسواق، ذكر عزت أن متوسط سعر كيلو الفول المستورد بلغ 26 جنيها، بينما يصل متوسط سعر كيلو الفول البلدي 32 جنيها.

وكانت أسعار الفول ارتفعت بحوالي ألفي جنيه مع نهاية شهر مارس الماضي، بحسب محمد سليمان، عضو شعبة الغلال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، وفقا لقول سليمان.