انخفاض حاد.. حديد عز يتراجع بأكثر من ألف جنيه للطن في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

هوت أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الجمعة، وخاصة أسعار حديد عز مقارنة بأسعار أمس، وسجل سعر الطن أقل من 39 ألف جنيه، متراجعا بأكثر من ألف جنيه للطن، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39776 جنيه، بتراجع 280.97 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38777 جنيه، بتراجع 1128.87 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2026.33 جنيه، بتراجع 53.87 جنيه.